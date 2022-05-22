IV национальный этап Всемирных детских игр победителей собрал друзей в Раубичах

Когда ты уже победитель! И неважно, первый пришел к финишу или уступил приятелю, забил гол или твоя команда завершила турнир на втором месте. Уникальный проект - национальный этап Всемирных детских игр победителей собрал ребят, которые одержали пока главную победу в своей жизни.

Они перебороли онкологическое заболевание и сегодня находятся в стойкой ремиссии, благодаря врачам, поддержке родных и близких и собственной вере в то, что все обязательно получится. Организатором уникального мероприятия, которое в Беларуси проходит в четвертый раз, стал благотворительный фонд "Прикосновение к жизни".

Ребята на этот раз собрались в Раубичах, чтобы не только окунуться в атмосферу спортивного азарта и веселья, но и поделиться друг с другом последними новостями, ведь они давно уже хорошие приятели. Все признались - этой встречи ждали целый год.

Без сюрпризов не получится - Глеб Януцевич это знает. Он, можно сказать, варится в этой каше с самого начала. Помнится, на первом подобном мероприятии с усердием демонстрировал нам свой брейк. Спустя четыре года признался, танцы не забросил - это до сих пор увлечение номер один. Мама Оля, шахматы не в счет.

Повзрослела и Настя - еще несколько лет назад девчонка с хвостиками поразила своим желанием всегда быть первой. Сегодня Анастасия рассказывает, что на игры приехала, прежде всего, за общением. Правда, признаемся, наблюдая за ее азартом, поверить, что соревнования ушли на второй план, невозможно.

Когда первый раз приехала сюда, было напряженно, а сейчас в большей степени приехала из-за друзей, год ждала. Анастасия Ступяк, участница национального этапа Всемирных детских игр победителей

Восьмиклассник Егор сегодня заканчивает компьютерную академию. В будущем планирует стать учителем. Первые игры, признается парень, закалили его характер.

В первый заезд я ничего не получил, но во втором получил сразу три медали. За четыре года сильно поменялось восприятие этих соревнований. Сейчас же я езжу сюда больше, чтобы отдохнуть, встретить знакомых и просто хорошо провести время. Егор Захарьенок, участник национального этапа Всемирных детских игр победителей

Вот такие они - самые первые, наши победители. Изменились изрядно, повзрослели, со своими уже серьезными рассуждениями, но такие же добрые, дружелюбные и веселые. Потому что по-другому не умеют.

За каждым участником этого проекта стоит непростая история - онкология. Разные диагнозы, лечение и один долгожданный результат - ремиссия. А значит, победа! Следующие истории, скорее, как пример - никогда не сдаваться и верить!





Что же такое национальный этап Всемирных детский игр победителей? Во-первых, это действительно круто. На несколько дней ребята откладывают в сторону свои гаджеты и на радость родителям устраивают самый настоящий движ. В соревновательной программе - пять видов спорта. Заявиться можно в каждый. Что большинство и делает. Те, кто пошустрее, доминируют в беге на 60 метров, ихтиандры побеждают в бассейне, самые усидчивые ставят шах и мат, мастера малой ракетки берут в осаду настольный теннис, а те, кто любит командную игру, знают толк в мини-футболе.

Здорово, что и ребята, и девчонки занимаются футболом, любят любые виды спорта, это всегда приносит положительные эмоции. Дмитрий Ровнейко, тренер сборной Беларуси по футболу

Не жалея ладошек и сил, за всех без исключения болеют папы, мамы, тети, сестры. Конечно, если эти самые силы остаются. Занятия по интересам здесь найдутся и для старшего поколения по возрасту, но молодого душой. Сначала организаторы предложили мастер-класс по боксу, а после устроили турнир по керлингу.

Фонду уже в этом году будет 14 лет. Мы помогаем онкологически больным деткам и деткам с другими проблемами. Радостно то, что вокруг нас постоянно огромное количество людей. Лариса Ивашкевич, учредитель благотворительного фонда "Прикосновение к жизни"