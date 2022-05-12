Всемирный банк: удобрения подорожают на 70 %

Всемирный банк предсказал катастрофическое подорожание удобрений - рост цен на 70 % до конца года. Всплеск вызван сокращением производства из-за санкционной торговой политики Запада. Европе пришлось резко сократить выпуск удобрений в связи с ростом стоимости природного газа. Калийные удобрения уже в первом квартале подорожали почти на 80 %. Так аукнулись санкции против Беларуськалия, а также блокировка Литвой железнодорожного транзита нашей продукции. Ситуация будет усугубляться, если на мировой рынок не вернуть поставки из Беларуси и России, заключают эксперты Всемирного банка.