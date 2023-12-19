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Всемирный день арабского языка отметили в Минском лингвистическом университете
В Минском лингвистическом университете отметили День арабского языка. В мире на нем разговаривают более 400 млн людей, а еще 300 млн используют его в качестве второго. Интерес к изучению языка замечен и в Беларуси. На базе МГЛУ работает Центр арабского языка.
Еще очень много аспектов не использовано, потому что мы видим, что потенциал в сотрудничестве между арабскими странами и Беларусью огромный. И в этом плане дипломаты и политики могут больше работать, чтобы были более близкие отношения не только в плане политики, а в плане бизнеса, торговли, образования и так далее.
Арабский язык актуален и интересен белорусским студентам. Кафедра восточных языков лингвистического университета ежегодно реализует задачи по подготовке кадров в области восточной филологии на четырех языках, среди которых есть и арабский.
Преподаватели и студенты постоянно проходят стажировки в странах Востока, участвуют в международных конкурсах и олимпиадах.
Вектор межкультурных и международных договоров сейчас идет в сторону Востока, поэтому предполагается, что восточные языки будут перспективнее, чем были. Хотя и сейчас они пользуются весьма активным спросом. Наши выпускники трудоустраиваются и в посольствах, и в качестве переводчиков в разных агентствах.
Участники Дня арабского языка поближе познакомились с культурой, традициями и обычаями арабских стран, приняв участие в конкурсах арабской каллиграфии и художественного перевода, а также посетили тематические выставки.
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