Всемирный день арабского языка отметили в Минском лингвистическом университете

Еще очень много аспектов не использовано, потому что мы видим, что потенциал в сотрудничестве между арабскими странами и Беларусью огромный. И в этом плане дипломаты и политики могут больше работать, чтобы были более близкие отношения не только в плане политики, а в плане бизнеса, торговли, образования и так далее.

Ахмед Мохаммед Алмадбух, Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в Беларуси