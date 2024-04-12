Всемирный день авиации и космонавтики в 2024 году для Беларуси особенно торжественный

C 2004 года Национальная академия наук была назначена ответственной за развитие космической программы. За это время реализовано 8 научно-технических программ Союзного государства, создана наша национальная система дистанционного зондирования земли. На орбите летает белорусский космический аппарат. Сегодня с уверенностью можно говорить, что в Беларуси работает космическая индустрия.

Василий Гурский, главный ученый секретарь НАН Беларуси