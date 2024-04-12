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Всемирный день авиации и космонавтики в 2024 году для Беларуси особенно торжественный

Полет белоруски Марины Василевской на Международную космическую станцию позволил выйти на новый уровень участия нашей страны в космических программах. И это не случайный успех, а закономерный результат. За него отвечают более 20 научных и производственных организаций и свыше 4 тысяч высококвалифицированных сотрудников, которые работают над развитием космической отрасли. Основным партнером в космических исследованиях для Беларуси является госкорпорация "Роскосмос".


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C 2004 года Национальная академия наук была назначена ответственной за развитие космической программы. За это время реализовано 8 научно-технических программ Союзного государства, создана наша национальная система дистанционного зондирования земли. На орбите летает белорусский космический аппарат. Сегодня с уверенностью можно говорить, что в Беларуси работает космическая индустрия.
Василий Гурский, главный ученый секретарь НАН Беларуси

Сегодня Беларусь и Россия работают над созданием группировки малых космических аппаратов в рамках союзной программы "Комплекс - СГ". Группировка будет решать задачи, связанные, в том числе, с дистанционным зондированием Земли. На этапе переговоров также участие Беларуси в лунной программе.

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