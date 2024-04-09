Всемирный день авиации и космонавтики в эфире Белтелерадиокомпании

12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. Специально к празднику в программе телеканалов медиахолдинга появятся тематические выпуски любимых передач и документальные киноленты из фонда Белтелерадиокомпании.

В этом году внимание белорусов к теме изучения космоса особенно велико. Совсем недавно в составе экипажа корабля "Союз МС-24" с Международной космической станции вернулась первая женщина-космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская. Важному историческому событию уделят максимум внимания и в праздничный день.

Традиционно первыми в прямом эфире на телеканалах "Беларусь1" и "Беларусь24" поздравят соотечественников со Всемирным днем авиации и космонавтики ведущие "Добрай раніцы, Беларусь!". Напомним, что творческая команда утреннего шоу провожала на Байконур Марину Василевскую, встречала космонавтку после завершения ее миссии на МКС и делилась со зрителями эксклюзивными сюжетами.

За написанием новой космической главы в истории Беларуси следила и команда Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании, которая оперативно передавала последние новости с места событий в информационный эфир. Подробно о том, как покоряла космос белорусская команда - 12 апреля на телеканале "Беларусь 1" в авторском фильме Анастасии Бенедисюк "Трудная дорога в космос".

На телеканале "Беларусь2" в праздничный день выйдут тематические выпуски молодежных программ. Так, вместе с ведущими шоу "Включайся!" поговорят о космических возможностях в стране специальные гости - Анастасия Ленкова, дублер первой космонавтки Беларуси, и Дмитрий Ушаков, декан факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ.

В 16:00 интерактивный молодежный проект "ПИН_КОД" соберет в студии школьников, студентов авиационного факультета Военной академии и факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ. В прямом эфире они вспомнят историю освоения космоса, поговорят о подвиге Марины Василевской и о том, как готовят будущих пилотов. А также зрителей ожидает виртуальная "экскурсия" по космическому кораблю.

12 апреля телеканал "Беларусь3" обратится к фонду Белтелерадиокомпании и покажет тематические документальные фильмы. В 22:55 в эфир выйдет лента "Одной звезды я повторяю имя…" (режиссер В.Бокун, 1981), которая расскажет об уроженце Брестской области, дважды Герое Советского Союза, летчике-космонавте СССР Петре Климуке.

Продолжит тематический показ документальный фильм "Земное притяжение Ивана Миско" (режиссер С.Катьер, 2023). Лауреат премии Союзного государства, народный художник Беларуси И.Миско создал целую галерею скульптурных портретов едва ли не всех космонавтов бывшего СССР, среди которых и уроженцы Беларуси Владимир Коваленок, Петр Климук и Олег Новицкий. В фильме скульптор расскажет о своем пути в творчестве, а также покажет мастерскую и вместе со съемочной группой отправится на малую родину- в деревню Чемеры, где поделится сокровенными воспоминаниями.