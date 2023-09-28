Всемирный день борьбы против бешенства отмечают 28 сентября

Сегодня во всем мире отмечают День борьбы против бешенства. Жертвами этого опасного заболевания чаще всего становятся животные, однако вирус легко передается и человеку. Медики предупреждают: пик распространения чаще всего приходится на осенний сезон. Следует быть осторожными и избегать укуса при встрече с диким зверем с признаками болезни - агрессивным поведением, отсутствием страха перед человеком. Специалисты напоминают и о важности профилактической вакцинации домашних животных. Она является обязательной для всех собак, котов и экзотических хищников.