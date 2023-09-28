3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Всемирный день борьбы против бешенства отмечают 28 сентября
Сегодня во всем мире отмечают День борьбы против бешенства. Жертвами этого опасного заболевания чаще всего становятся животные, однако вирус легко передается и человеку. Медики предупреждают: пик распространения чаще всего приходится на осенний сезон. Следует быть осторожными и избегать укуса при встрече с диким зверем с признаками болезни - агрессивным поведением, отсутствием страха перед человеком. Специалисты напоминают и о важности профилактической вакцинации домашних животных. Она является обязательной для всех собак, котов и экзотических хищников.
С целью профилактики бешенства в Минской области дважды в год проводят процедуру иммунизации. Для этого используют наживки с вакциной - их разбрасывают над лесными массивами с помощью авиации.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Эта разработка сможет спасти жизнь: курсант УГЗ МЧС Беларуси изобрел новый ствол для пожаротушения
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
Первый снег в Беларуси остался только на фото в социальных сетях
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября