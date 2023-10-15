3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечают 15 октября
Сегодня Всемирный день борьбы с раком молочной железы. По международной статистике, именно эта патология является лидирующей у женщин. По экспертным оценкам ВОЗ, в мире ежегодно регистрируют до миллиона новых случаев заболевания.
Рак груди - проблема и белорусских женщин, решать которую с большими успехами берутся отечественные онкомаммологи. В стране работают скрининговые программы по раннему выявлению злокачественной опухоли. Ученые РНПЦ Александрова в постоянном поиске новых подходов эффективного лечения онкозаболеваний.
Антон Хоров, заведующий лабораторией РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
Все специалисты включены в борьбу с этой патологией. За послдение пять лет гигантский скачок в онкологии мировой и в РБ совершили специалисты, сейчас мы учитываем другие молекулярно-биологические характеристики, статусы пациентов, много времени сейчас уделяем диагностике. Если диагностический путь будет проведен правильно, будет подобран правильный алгоритм терапии, это приведет к хорошему результату.
Весь октябрь в мировой онкологии проходит под знаком борьбы с раком груди. Как и во многих странах, в Беларуси организуют специальные просветительские мероприятия, научные профильные встречи. 27 октября на базе РНПЦ имени Александрова в Минске пройдет масштабная научно-практическая конференция, в которой будут охвачены все направления лечения рака молочной железы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Беляев: Байден с его администрацией совершили очень много зла для Европы
Трамп не будет переживать ни за Беларусь, ни за Россию, ни за страны Европы - Беляев
Протестующие в Абхазии составили списки групп для обороны захваченных зданий
Представители абхазской оппозиции создали координационный совет для переговоров с властями
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе