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Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечают 15 октября

Сегодня Всемирный день борьбы с раком молочной железы. По международной статистике, именно эта патология является лидирующей у женщин. По экспертным оценкам ВОЗ, в мире ежегодно регистрируют до миллиона новых случаев заболевания.

Рак груди - проблема и белорусских женщин, решать которую с большими успехами берутся отечественные онкомаммологи. В стране работают скрининговые программы по раннему выявлению злокачественной опухоли. Ученые РНПЦ Александрова в постоянном поиске новых подходов эффективного лечения онкозаболеваний.

Антон Хоров, заведующий лабораторией РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
Все специалисты включены в борьбу с этой патологией. За послдение пять лет гигантский скачок в онкологии мировой и в РБ совершили специалисты, сейчас мы учитываем другие молекулярно-биологические характеристики, статусы пациентов, много времени сейчас уделяем диагностике. Если диагностический путь будет проведен правильно, будет подобран правильный алгоритм терапии, это приведет к хорошему результату.

Весь октябрь в мировой онкологии проходит под знаком борьбы с раком груди. Как и во многих странах, в Беларуси организуют специальные просветительские мероприятия, научные профильные встречи. 27 октября на базе РНПЦ имени Александрова в Минске пройдет масштабная научно-практическая конференция, в которой будут охвачены все направления лечения рака молочной железы.

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