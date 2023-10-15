Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечают 15 октября

Антон Хоров, заведующий лабораторией РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Все специалисты включены в борьбу с этой патологией. За послдение пять лет гигантский скачок в онкологии мировой и в РБ совершили специалисты, сейчас мы учитываем другие молекулярно-биологические характеристики, статусы пациентов, много времени сейчас уделяем диагностике. Если диагностический путь будет проведен правильно, будет подобран правильный алгоритм терапии, это приведет к хорошему результату.