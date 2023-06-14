Всемирный день донора крови отмечается 14 июня в Беларуси

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Донация крови, если человек сдает и готовится, улучшает здоровье. Эта акция добровольная, она направлена на помощь тем, кто нуждается в крови и препаратах крови. Но еще раз повторюсь, при правильной организации это в том числе хорошая оздоравливающая процедура.