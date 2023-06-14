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Всемирный день донора крови отмечается 14 июня в Беларуси
Всемирный день донора крови отмечается сегодня в стране. Одним из первых добровольно сдал кровь министр здравоохранения Дмитрий Пиневич вместе с генсекретарем Белорусского Красного КрестаДмитрием Шевцовым и директором РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федором Карпенко.
Передвижная станция развернулась у здания Минздрава. Комплекс новый, сделан белорусами и запущен в этом году. Совсем скоро такие появятся в каждом регионе.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Донация крови, если человек сдает и готовится, улучшает здоровье. Эта акция добровольная, она направлена на помощь тем, кто нуждается в крови и препаратах крови. Но еще раз повторюсь, при правильной организации это в том числе хорошая оздоравливающая процедура.
В стране заготовили 256 т крови для переливания и производства лекарственных средств. И с каждым годом эта цифра увеличивается: только за эти 5 месяцев прирост составил около 3,5 %.
Ежегодно сдают кровь более 103 тыс. человек, а это свыше 350 тыс. донаций. Есть и те, кто являются почетными донорами, их в нашей стране 70 тыс. человек.
Федор Карпенко отметил, что за последние годы ни один реципиент при получении крови не был заражен. Это говорит о новых современных технологиях, которые внедряются в систему здравоохранения.
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