Всемирный день донора - в Беларуси проходят акции по безвозмездной сдаче крови

Было заготовлено около 250 тысяч литров различных компонентов крови. И вся эта служба крови на сегодняшний день в Республике Беларусь одна из лучших в мире, соответствующая всем мировым стандартам, с уникальными направлениями, которых нет в других странах. Она существует, и мы оказываем помощь только благодаря нашим людям, благодаря нашим донорам. Надо сказать, что рост числа доноров, который наблюдается за последнее время, - проявление того гражданского общества, которое сложилось у нас.

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий