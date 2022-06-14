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Всемирный день донора - в Беларуси проходят акции по безвозмездной сдаче крови

Кровь для спасения жизни. Сегодня, во Всемирный день донора, по всей стране проходят акции по безвозмездной сдаче крови. К общему делу присоединились студенты, преподаватели, представители госорганов и организаций, медики сдали кровь в центральном офисе Красного Креста. Тех, кто готов помочь, все больше. В прошлом году в нашей стране приняли участие в донациях более 100 тыс. человек, из них более 68 тыс. награждены знаком отличия "Почетный донор Беларуси".

Было заготовлено около 250 тысяч литров различных компонентов крови. И вся эта служба крови на сегодняшний день в Республике Беларусь одна из лучших в мире, соответствующая всем мировым стандартам, с уникальными направлениями, которых нет в других странах. Она существует, и мы оказываем помощь только благодаря нашим людям, благодаря нашим донорам. Надо сказать, что рост числа доноров, который наблюдается за последнее время, - проявление того гражданского общества, которое сложилось у нас.
Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий


Почтовая марка к 103-летию системы здравоохранения Беларуси

Сегодня к 103-летию системы здравоохранения Беларуси Министерство связи и информатизации выпустило в обращение почтовую марку из серии "Достижения белорусской медицины". Отметим, это уже стало доброй традицией в канун Дня медицинского работника.

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