Всемирный день космонавтики и авиации отмечается 12 апреля
Всемирный день космонавтики и авиации - к значимости этого праздника причастна и Беларусь. Космос покоряли несколько наших -Петр Климук, Владимир Коваленок, Олег Новицкий. Беларусь стала космической державой 10 лет назад - на орбиту был запущен наш спутник дистанционного зондирования Земли. Сегодня информацию из космоса активно используют более десятка министерств и ведомств.
На повестке - создание нового спутника. Белорусские ученые занимаются разработками совместно с российскими коллегами. Новый аппарат позволит получать снимки в более высоком разрешении.
Еще одно направление совместной работы - подготовка белорусского участника для отправки в космос. Уже создана межведомственная группа по отбору кандидатов. Ожидается, что дорожная карта подготовки белорусского космонавта на базе Роскосмоса будет подписана в первом полугодии.