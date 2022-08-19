Всемирный день лени отмечают 20 августа

Ежегодно 20 августа празднуется Всемирный день лени, и 2022 год не исключение, пишет "Комсомольская правда". В этот день можно позволить себе расслабиться, ничего не делать и даже не испытывать по этому поводу угрызений совести. Если вы решили отметить День лени, стоит подойти к этому со всей ответственностью, заявляет автор статьи и дает несколько простых советов, которые позволят, ни на что не отвлекаясь, сконцентрироваться на ничегонеделании. В этот день рекомендуется хорошенько выспаться, вкусно поесть, а также выключить мобильный телефон и не читать почту.