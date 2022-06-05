Всемирный день охраны окружающей среды отмечает весь мир

День охраны окружающей среды сегодня отмечают во всем мире. В нашей стране вопросу экологии и сохранения природных ресурсов уделяют особое внимание. "Зеленую экономику" развивают комплексно: водопотребление, например, сократилось на 30 %, а количество выбросов в атмосферный воздух снизилось на 9 %. Среди тенденций также рост лесных площадей: сейчас под массивами более 40 % от общей территории.

Изучать и сохранять уникальную флору и фауну помогают разнообразные зеленые инициативы. Среди них развитие и обустройство экологических троп. Символично, что в преддверии Дня охраны окружающей среды в столице появился новый маршрут. Это 700 метров в лесопарке "Ангарская-2" в Заводском районе. Проект разрабатывали педагоги и ученики 141-й школы. Именно там открылся первый в городе ресурсный центр "Зеленые классы белорусской столицы". Сейчас же в Минске в них занимаются 1 800 учеников из 16 школ.