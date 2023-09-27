Всемирный день туризма: экспорт туруслуг в Беларуси за 7 месяцев вырос на 35 %

Сегодня, 27 сентября, Всемирный день туризма. К празднику присоединяется и Беларусь. Отрасль в стране показывает хорошие результаты.

Экспорт туруслуг за 7 месяцев вырос на 35 % и превысил 116 млн долларов. Традиционно велик турпоток из России. Много гостей приезжает также из Турции, Китая, Латвии, Литвы и Польши. Интересно им в первую очередь санаторно-курортное лечение, а также посещение культурных объектов и экомаршрутов.