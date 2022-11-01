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Всемирный день вегана

Сегодня - Всемирный день вегана, который отмечается с 1994 года. Сторонники движения полностью отказываются от пищи животного происхождения - мясных и молочных изделий, яиц и меда. Не используют одежду и другие бытовые предметы из продуктов фауны. Эта философия полностью отвергает товарный статус животных. Веганы призывают остановить истребление животных в коммерческих целях - сделать мир чище и милосерднее.

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