Всемирный день велосипеда отметили велопробегом в Минске

Праздник проходит уже в третий раз. По инициативе Генеральной Ассамблеи ООН его отмечают с 2018 года. С предложением учреждения этой международной даты выступили представители Туркменистана. Велоколонна стартовала у Легкоатлетического манежа БГУ ФК по проспекту Победителей. Среди участников - любители велоспорта и, конечно, атлеты национальной сборной Беларуси.



К этому моменту сборная Беларуси завоевала 5 олимпийских лицензий на Игры в Токио, которые пройдут в августе следующего года. 3 квоты принеслишоссейники. Еще 2пропуска есть у гонщиков на треке.Все лицензии неименные, поэтому решение о том, кто будет представлять нашу страну на летней Олимпиаде, будет принято по результатам в сезоне.



