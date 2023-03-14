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Всемирный день защиты прав потребителей Беларусь отметит 15 марта
Завтра в Беларуси отметят Всемирный день защиты прав потребителей. Он пройдет под девизом "Грамотный потребитель - ответственный бизнес". В связи с этим МАРТ проведет специальную горячую линию.
Накануне специалисты ведомства поделились свежей статистикой. Так, за прошлый год регулятором и местными властями рассмотрено почти 10 тысяч обращений. Это на 5% меньше, чем в 2021-м.
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