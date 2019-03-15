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Всемирный день защиты прав потребителей в Беларуси проходит под девизом "Защита прав потребителей в эпоху умных технологий"
Сегодня - Всемирный день защиты прав потребителей. В Беларуси он проходит под девизом "Защита прав потребителей в эпоху умных технологий". Развитие Интернета привело к новым возможностям покупки и продажи товаров. Но не всегда это может быть успешным. Что нужно знать о покупках в Сети, рассказала председатель общественного объединения "Белорусское общество защиты потребителей" Анна Суша во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании.
Полню версию трансляции смотрите на сайте tvr.by, официальном ютуб-канале и социальных сетях Агентства теленовостей.