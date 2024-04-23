Всенародный белорусский форум - это высшая форма взаимодействия общества и государства

Белорусы всегда самые важные стратегические вопросы жизни страны решали сообща - по ключевым народ определялся на референдумах, через своих представителей держали слово на всебелорусских собраниях. Нынешнее, 7-е по счету, его уже называют историческим. Народное вече приобрело новый конституционный статус.(Подробнее в видео).