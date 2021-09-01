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Всесезонная база для игры в хоккей на траве открылась в Гродно

Спортивный зал с искусственным покрытием для игры в хоккей на траве открылся в Гродно. Уникальный для региона объект появился на базе колледжа экономики и управления. Он предназначен для круглогодичных тренировок женской и мужской команд. Заниматься будут и юные хоккеисты. Гродненский регион - лидер в стране по хоккею на траве. Женская команда "Ритм" 23 раза становилась чемпионом Беларуси. В основном из ее игроков состоит и национальная сборная страны, которая недавно выиграла европейский чемпионат.

Светлана Богушевич, капитан ГХК "Ритм":

Мы этого очень долго ждали. Потому что в зимний период времени у нас были большие проблемы с тренировками, нам приходилось очень далеко ездить. Сейчас очень хорошо, мы можем тренироваться в городе, даже проводить по две тренировки в день. Ибудет очень хорошо для детей, которые в зимний период времени тренировались просто в школах.

Валерий Иванов, управляющий делами Президента Беларуси:

Гродненский хоккей на траве, женский хоккей на траве имеет достаточно большие традиции. И команда "Ритм" является одной из базовых команд сборной нашей страны по этому виду спорта и имеет хорошие традиции и на клубных соревнованиях, в том числе международных. И, конечно же, она занимает одно из ведущих мест в Республике Беларусь.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Наличие этой базы позволит создать более комфортные условия для занятий спортом, популяризирует данный вид спорта, что позволит не только удержать, но и превысить достигнутый уровень.

Поддержка хоккея на траве в регионе не ограничится открытием нового спортивного зала. Сейчас прорабатывается проект строительства в Гродно центра игровых видов спорта.



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