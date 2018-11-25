Евробляхеры провели всеукраинскую акцию неповиновения. Чего стоит опасаться белорусам?

Так называемые евробляхеры - владельцы автомобилей на номерах Евросоюза - провели протесты против нового закона о растаможке. Уже больше двух лет в стране действует стандарт "Евро-5", а значит - официально зарегистрировать машину старше 8 лет, привезенную из-за рубежа, не получится. С другой стороны, в Украину можно на год ввезти машину на номере Евросоюза и не платить никаких налогов. Сделали это, чтобы на восток Украины можно было ввозить недорогие машины для нужд АТО. Очень скоро о схеме узнали тысячи украинцев. Для одних - это шанс пригнать недорогой автомобиль из Европы. А для других -целый бизнес! Чтобы легализовать сотни тысяч ввезенных авто на еврономерах, президент Украины в субботу подписал закон о растаможке.

Петр Порошенко заверил: все деньги от этих выплат пойдут в Пенсионный фонд страны. Сейчас в Украине сотни тысяч автомобилей с чужими номерами, а это - миллионы долларов неуплаченных в казну платежей за растаможку и десятки серых схем, в которых участвуют даже белорусы. Масштабный международный бизнес и афера, которая для наших соотечественников в будущем может обернуться большими проблемами. Прямо сейчас - расследование "Главного эфира".

Бляха по-польски означает жесть, из которой и делаются автомобильные номера, но в последнее время все чаще это слово превращается в ругательство. Так называемые евробляхи или нерастаможенные авто разделили страну-соседку. Одни водители говорят, что нерастаможенные машины -единственная возможность купить по адекватным ценам авто, и ездят на 10-летних недорогих машинах. Вторые уверяют, что многие бизнесмены пригоняют под этим предлогом супердорогие кары. Как итог - за растаможку не платят ни бедные, ни богатые. Многомиллионный ущерб государству, полная неразбериха с учетом машин и невозможность полиции наказать водителя на иностранных номерах.Как итог -всеукраинская акция неповиновения. Сотни забастовок и заторы даже на границе.

Президент Украины подписал указ о так называемых евробляхах, теперь авто на транзитных номерах любого года выпуска можно поставить на учет. У водителей есть 2 месяца, чтобы растаможить по льготным ценам. Согласно второму подписанному закону, через полгода Украина начнет штрафовать тех, кто не сменил номер или машину.

Чтобы заработать на евробляхе, белорусу нужно было пересечь границу и побывать в Украине.Минувшим летом страшная автокатастрофа на трассе Киев - Одесса в Николаевской области унесла жизни 5-х белорусов, 12 человек получили ранение. Все жители Гомельской области, которые ехали в Одессу оформлять на себя евробляхи. Знали ли погибшие о том, что на них будут числиться машины, мы уже не узнаем. Взамен на такую услугу им обещали 30 долларов и бесплатную поездку на море.

Чтобы ввезти нерастаможенное авто, нужен владелец или человек, на которого можно повесить такую машину. Главное, чтобы это был не резидент Украины. Например, белорус. И неважно, что у него нет "шенгена", а по документам он владелец авто на польском, литовском, чешском или румынском номере.

Кто захочет оформить на себя чужое авто? На такой заработок клюют тысячи белорусов. Бесплатный отдых на море, помощь при перевозке алкоголя через границу. В интернете несложно найти таких работодателей. Все они в один голос заявляют о том, что схема не криминальная. Некоторые вовсе не говорят про машины.

Через год после ввоза машина на европейском номере должна будет покинуть территорию Украины. Если этого не произойдет, доверенное лицо, а в нашем случае это белорус, на которого и повесили автомобиль, должен будет заплатить штраф. Превышение на 10 суток -до 600 долларов.