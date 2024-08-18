Всеукраинский совет церквей поддержал законопроект о запрете УПЦ

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви. Инициатива принадлежит Зеленскому. В ближайшие дни ее рассмотрит Верховная рада. Комитет парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики уже одобрил поправки к нему. Это еще один шаг на пути к полному запрету канонического православия в "незалежной". В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В апреле этого года церковь запретили власти Ровненской области, аналогичное решение принято во Львовской, Хмельницкой и Волынской областях.