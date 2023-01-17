Вследствие пожара в многоквартирном жилом доме в Слониме эвакуированы люди

В Слониме при пожаре в многоэтажке эвакуированы 12 человек, передает БелТА.

16 января в 19:15 спасателям сообщили о том, что в одном из подъездов многоквартирного жилого дома по улице Брестской в райцентре плотное задымление. Звонившая женщина предположила, что возгорание могло произойти на восьмом этаже. К месту инцидента выехали подразделения МЧС и службы взаимодействия.

"Когда мы прибыли к месту, на седьмом, восьмом и девятом этажах было плотное задымление, - рассказал один из спасателей. - При тушении пожара и проведении разведки в горящей квартире на кухне мы обнаружили хозяина жилища. Надев маску для защиты органов дыхания, его вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи".

Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Из вышележащих и смежных квартир работники МЧС эвакуировали 12 человек, из них 2 детей.

Никто не пострадал. После проветривания жильцы смогли вернуться домой.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Его причина устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное курение.