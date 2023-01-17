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Вследствие пожара в многоквартирном жилом доме в Слониме эвакуированы люди
В Слониме при пожаре в многоэтажке эвакуированы 12 человек, передает БелТА.
16 января в 19:15 спасателям сообщили о том, что в одном из подъездов многоквартирного жилого дома по улице Брестской в райцентре плотное задымление. Звонившая женщина предположила, что возгорание могло произойти на восьмом этаже. К месту инцидента выехали подразделения МЧС и службы взаимодействия.
"Когда мы прибыли к месту, на седьмом, восьмом и девятом этажах было плотное задымление, - рассказал один из спасателей. - При тушении пожара и проведении разведки в горящей квартире на кухне мы обнаружили хозяина жилища. Надев маску для защиты органов дыхания, его вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи".
Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Из вышележащих и смежных квартир работники МЧС эвакуировали 12 человек, из них 2 детей.
Никто не пострадал. После проветривания жильцы смогли вернуться домой.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Его причина устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное курение.
Фото: МЧС
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