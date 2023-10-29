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Неоправданная жестокость по отношению к беженцам на границе - без цензуры и только факты
Очередной всплеск неоправданной жестокости по отношению к беженцам на границе с ЕС фиксируют белорусские пограничники. Только за последнюю неделю три человека погибли, еще несколько искалечено. А с начала года обнаружены тела 23 беженцев. Как отмечают в ГПК, на границе уже погибло в полтора раза больше людей, чем за предыдущие два года вместе взятые. При этом ранее факты гибели беженцев не фиксировались на границе с Латвией.
А в этом году из-за действий латвийских властей уже погибли десять человек. Фейс-контроль на границе или разрешение миграционного кризиса по-европейски. Без цензуры и только факты приводит Юрий Шевчук.
То, что на смену доброжелательной политике Евросоюза в отношении беженцев пришла воинствующая риторика, уже давно никто не удивляет. Прикрываясь защитой демократических ценностей, в Брюсселе дали отмашку пограничникам на рубежах ЕС любыми способами сдерживать поток мигрантов. На юге Европы беспомощные люди тонут, на Балканах осенью и зимой замерзают, а на границе с Беларусью с мигрантами и вовсе разговор короткий. Их избивают, убивают, выбрасывают на нашу границу. Но почему-то эта информация, как и два года назад во время миграционного кризиса на белорусско-польской границе, так и не появляется в западной прессе.
Александр Маркевич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по национальной безопасности: За последнее время неоднократные случаи были, когда мы видим и смерть мигрантов, которые просто при пересечении границы умирают на сопредельной территории государств и нарушая все человеческие и международные нормы, они просто перебрасываются через государственную границу. Это свидетельствует о том, что видим обыкновенный фашизм со стороны коллективного Запада. И та политика, которую они проводят, является нарушением в первую очередь международных норм, конвенции о беженцах 1951 года. Недавно мы отмечали круглую дату образования Организации Объединенных Наций. Они просто плюют на эти международные нормы. А почему тогда мы должны молчать? Вот те зверства, которые устроили латвийские пограничники только за последнюю неделю. Накануне в Верхнедвинском районе белорусские пограничники на границе с Латвией обнаружили иностранку, сидящую возле двух мужских тел. Женщину доставили в больницу с переохлаждением, где она рассказала, что один из умерших ее супруг, гражданин Ирана. Со слезами на глазах иностранка пояснила, что при попытке попасть в Европу на территории Латвии они столкнулись с вооруженной группой людей в форме. Она попросила у них помощи, т.к. супруг и второй мужчина находились в тяжелом состоянии. После этой просьбы латвийские каратели под угрозой применения оружия хладнокровно вытеснили умирающих беженцев на территорию Беларуси. Кроме того, был обнаружен и еще один замерзший насмерть иностранец.
"Полиция Латвии все время использовала шокер. Моего мужа и других людей посадили в машину. Они все время применяли шокер. Я только слышала, как кричал мой муж, но меня и моих детей они не трогали. Моего мужа отвели в какую-то комнату, и я слышала крики. Звук электрошокера. Детей прислонили к забору, муж был в какой-то комнате. Дети были очень напуганы, я не давала им смотреть и просила, чтобы они не смотрели на это все", - рассказывает беженка.
В понедельник тела женщины и мужчины вблизи латвийских заграждений обнаружили наши пограничники. На месте работали медики, которые подтвердили смерть беженцев.
Сергей Кабакович,официальный представитель Следственного комитета Беларуси: Плата за желание попасть в Европу - человеческая жизнь. Такой тариф установили наемники в форме, организовавшие пропускную систему в свою страну по цвету кожи, вероисповеданию и прочим системам стратификации, построенным на принципах нацизма.Неделю назад на границе с Латвией белорусские пограничники нашли женщину из Африки без сознания. Она лежала около калитки в латвийском заграждении. Военнослужащие оказали беженке первую помощь, однако медики констатировали смерть иностранки. Все эти случаи тщательно фиксируют наши правоохранители. А вот соседи уже привычно закрывают на проблему глаза.
Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам: Не секрет, что в последнее время политика коллективного Запада и в мелочах, и крупных вещах ужесточается. Речь и о поведении беженцев на границе, которые подвергаются крайне жестокому обращению. Все это определенная брутализация Запада, говорит о том, что их система вступает в серьезный кризис. И добиться подчинения их государствам вне или внутри они могут только усилением накала репрессий. Жестокостью, запугиванием.
Тела на границе с Европейским союзом это страшная реальность 21-века. Белорусские пограничники с начала года уже обнаружили тела 23 беженцев. На пути к лучшей жизни иностранцы столкнулись с преградой – бесчеловечным подходом властей Польши, Литвы и Латвии. За 2 года белорусские пограничные наряды обнаружили 38 погибших беженцев. Их смерть - результат негуманных и преступных действий властей сопредельных государств ЕС.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
За неполный 2023 год на границе уже погибло в полтора раза больше людей, чем за предыдущие два года вместе взятые. Так, если в 2021 году белорусскими пограничниками зафиксирована гибель шести беженцев, а в 2022-м - девяти, то в текущем году жертвами стали уже 23 человека. Следует отметить, что если ранее подобные факты гибели беженцев не фиксировались на границе с Латвией. В этом году из-за действий латвийских властей уже погибли десять человек. По этому показателю в 2023 году латвийские власти опередили Литву и Польшу.
Не отстают в своих зверствах от латвийских силовиков и польские. На этой неделе они переломали ноги двум мигрантам и выбросили их в Беларусь. Наши пограничники нашли покалеченных беженцев из Афганистана и Бангладеша. Мужчины рассказали, что они обратились к польским пограничникам за помощью, а те в свою очередь стали их нещадно избивать, распылили в глаза перцовый баллончик и сломали ноги. Затем их довезли до границы с Беларусью и буквально выбросили через калитку для животных.
"Били меня, чем били, я не знаю. Били меня по ноге, и она сломалась. Ударили в ухо и по спине", - вспоминает мигрант.
С момента миграционного криза осени 21 года было зафиксировано около 4 тыс. подтвержденных незаконных нарушений прав человека со стороны сотрудников пограничных и иных служб Польши, даже насилия к женщинам-мигрантам.
В Беларуси от чужой беды не отмахиваются, ситуацию с беженцами на контроле постоянно держит и глава государства.
"То, что им выгодно, будут внедрять в любую идеологическую оболочку. То, что им невыгодно, они делать не будут. Им это невыгодно, - констатирует Президент Беларуси
В то же время Александр Лукашенко подчеркивает некоторые изменения на этом направлении: "Правда, молодцы немцы. Они все больше и больше начинают возмущаться, и по определенным каналам мы с немцами разговариваем по миграции. Оценка такая, как у нас. Поляки - негодяи. Особенно, что устроили: перекидывают мигрантов и убивают людей".
Александр Лукашенко заметил, что разница публичных и непубличных оценок его нисколько не удивляет: "Так оно и должно быть с их позиции. С их позиции. Говорятони одно, а вот делают другое. Для них это норма. Наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник, мы никого здесь ловить не будем".
Польские власти игнорируют обращение за международной защитой и уже давно делят беженцев на тех, кого пока готовы терпеть, например, из Украины, и ненужных из стран Ближнего Востока и Африки.
"Запад давно исходит из принципа разделение людей не по принципу равенства, а по принципу полезности", - подчеркивает Никита Мендкович
Пока Беларусь пытается построить диалог, соседи лишь строят заборы. Та же Латвия отказалась от предложенной Беларусью встречи по вопросам мигрантов. Действительно, о каком диалоге может идти речь, если на этой неделе даже правительство ФРГ одобрило меры, предусматривающие более быстрое выдворение нелегальных мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища. Действительно сколько можно играть в демократию?! Не утонул в море? Не убили на границе Литвы, Латвии или Польше – выдворим официально. Вот, пожалуй, и все что нужно знать сегодня об истинных человеческих ценностях Евросюза.
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