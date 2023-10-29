Неоправданная жестокость по отношению к беженцам на границе - без цензуры и только факты



То, что на смену доброжелательной политике Евросоюза в отношении беженцев пришла воинствующая риторика, уже давно никто не удивляет. Прикрываясь защитой демократических ценностей, в Брюсселе дали отмашку пограничникам на рубежах ЕС любыми способами сдерживать поток мигрантов. На юге Европы беспомощные люди тонут, на Балканах осенью и зимой замерзают, а на границе с Беларусью с мигрантами и вовсе разговор короткий. Их избивают, убивают, выбрасывают на нашу границу. Но почему-то эта информация, как и два года назад во время миграционного кризиса на белорусско-польской границе, так и не появляется в западной прессе.



Александр Маркевич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по национальной безопасности: За последнее время неоднократные случаи были, когда мы видим и смерть мигрантов, которые просто при пересечении границы умирают на сопредельной территории государств и нарушая все человеческие и международные нормы, они просто перебрасываются через государственную границу. Это свидетельствует о том, что видим обыкновенный фашизм со стороны коллективного Запада. И та политика, которую они проводят, является нарушением в первую очередь международных норм, конвенции о беженцах 1951 года. Недавно мы отмечали круглую дату образования Организации Объединенных Наций. Они просто плюют на эти международные нормы. А почему тогда мы должны молчать? Вот те зверства, которые устроили латвийские пограничники только за последнюю неделю. Накануне в Верхнедвинском районе белорусские пограничники на границе с Латвией обнаружили иностранку, сидящую возле двух мужских тел. Женщину доставили в больницу с переохлаждением, где она рассказала, что один из умерших ее супруг, гражданин Ирана. Со слезами на глазах иностранка пояснила, что при попытке попасть в Европу на территории Латвии они столкнулись с вооруженной группой людей в форме. Она попросила у них помощи, т.к. супруг и второй мужчина находились в тяжелом состоянии. После этой просьбы латвийские каратели под угрозой применения оружия хладнокровно вытеснили умирающих беженцев на территорию Беларуси. Кроме того, был обнаружен и еще один замерзший насмерть иностранец.