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Вспомнили погибших сельчан, возложили цветы к мемориалу - траурный митинг прошел и в деревне Зиняки
Сегодня траурный митинг прошел и в деревне Зиняки Щучинского района. Сотни местных жителей безвинно стали жертвами карательной операции фашистов и их приспешников. Формальный повод - связь с партизанами. Перед уничтожением людей пытали, но ни один человек не выдал ополченцев. В 80-х годах на месте трагедии возвели мемориальный комплекс.
Мы сюда приходим в этот символичный Год мира и созидания. Мы должны понимать о том, что война - это зло. И что мы должны делать для того, чтобы зло не повторилось.
К нашему народу была совершена большая несправедливость, преступление. И поэтому мы, как новое поколение, как продолжение нашего будущего и надежда, должны нести эту память в будущее, чтобы она никогда не забывалась.
На траурном митинге в Зиняках сегодня еще раз вспомнили погибших сельчан, возложили цветы к мемориалу в знак скорби и памяти.
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