Вспомнили погибших сельчан, возложили цветы к мемориалу - траурный митинг прошел и в деревне Зиняки

Мы сюда приходим в этот символичный Год мира и созидания. Мы должны понимать о том, что война - это зло. И что мы должны делать для того, чтобы зло не повторилось.

Юлия Скоринко, директор Остринской СШ имени А. С. Пашкевич (Тетки)