Вспомнить историю и жителей - автопробег по городам-героям Беларуси и России стартует 29 апреля

В Москве в преддверии 80-летия Победы анонсировали автопробег «Города-герои - города героев»: 4 тысячи километров по местам боевой славы и памяти. Автопробег пройдет по городам России и Беларуси, которым в разное время было присвоено звание "город-герой". Это высшая степень отличия, которую получали за героическую оборону во время Великой Отечественной войны.





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Маршрут разделили на три части: "Северный" - это Мурманск и Санкт-Петербург; "Западный" - Брестская крепость, Минск, Смоленск; "Южный" - Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград, Тула.



Старт и финиш будут проходить в Москве. Как отметили организаторы, основная цель автопробега не только вспомнить историю этих городов, а в первую очередь рассказать о жителях, которые, иногда ценой собственной жизни, защищали родные места от немецких оккупантов.

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Антон Шкаплеров, летчик-космонавт, герой России:

"Мы, конечно, каждый год вспоминаем День Победы, 9 Мая, когда мы чествуем наших ветеранов, тех людей, которые приблизили этот день, своим боевым духом, своими подвигами на фронте. Но хотелось бы также вспомнить, что творилось в тылу. В тылу тоже были свои герои. И как раз городам-героям присваивалось это почетное звание, за счет жителей, которые остались и не пошли на фронт. Это дети, женщины, старики - те, кто не мог воевать, остались в городах и свой подвиг делали уже на предприятиях, которые приближали к Победе".

Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы (Россия):

"Цель, которую мы себе поставили, чтобы этот автопробег стал кирпичиком в возрождении интереса к истории подвига городов-героев. В последнее время мы почему-то не много об этом говорили, наверное, год 80-летия Победы - год борьбы с нацизмом, который объявлен в СНГ, как раз замечательное время, когда мы можем заново вдохнуть жизнь в движение городов-героев, что мы сегодня и делаем. Огромное спасибо белорусским коллегам за то, что мы это реализуем вместе, и одна из стартовых точек, где мы будем начинать, - это Брестская Крепость. Это подтверждение наших исторических тесных братских связей".