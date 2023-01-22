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Встал на лед благодаря Лукашенко - офицеру из Донбасса аплодировала "Олимпик-Арена"
Накануне хоккейная дружина главы государства разгромила сборную Могилевской области. Счет 7:2. Явное преимущество хозяев льда "Олимпик-Арены", голевая феерия и дух борьбы - по трибунам явно прошлась волна адреналина, а в конце матча - и аплодисментов. И все одному человеку - офицеру из Донбасса Павлу Прохоренкову.
Пожалуй, случилась долгожданная встреча двух сильных духом людей. Президент еще больше вдохновил молодого парня, который лишился ноги в ходе спецоперации. Павел буквально встал на лед благодаря Лукашенко. Такая история об окрылении духа.
Автомеханик Прохоренков пошел спасать родной Донецк еще в 2017-м. Увы, его борьба за справедливость подорвалась на украинской мине в апреле 2022-го. Но неподорванной осталась вера. Благодаря неравнодушным белорусам парень попал в руки белорусских врачей. Они спасли вторую ногу от ампутации и в принципе дали шанс растить сына, жить.
Сегодня Павел - в Беларуси. Полноценно. И равно - в безопасности. С семьей. Наша съемочная группа отправилась сразу после матча к Павлу. Случился душевный разговор на кухне. Лидия Заблоцкая из первых уст услышала когда-то страшное пережитое. Судьба героя, собранная в мозаику, (подробности в видео).
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