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"Встал в 5.45 утра, а в 6 уже рубил дрова" - А. Лукашенко ответил на вопрос, откуда черпает силы и энергию

"Встал в 5.45 утра, а в 6 уже рубил дрова" - А. Лукашенко ответил на вопрос, откуда черпает силы и энергию

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с работниками оршанской городской больницы №1 имени Семашко ответил на вопрос медиков, откуда постоянно черпает силы и энергию, передает БелТА.


"Для нас очень важно жить нормальной жизнью. Я убежден в этом. Нормальное питание (не бегайте вы за этим импортным) и нормальный образ жизни", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства привел в пример сегодняшний день. По словам Президента, он по привычке встал в 5.45, а в 6 часов утра уже рубил дрова. Вечером у него запланирована баня. "Час пятнадцать отработал, побрился, умылся и поехал к вам. Вечером еще час. Попросил, чтобы истопили баню, минут 30 надо посидеть в горячей сухой бане", - рассказал Александр Лукашенко.

"Обычный образ жизни. Вот это главное", - убежден глава государства.

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