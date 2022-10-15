Встреча городов-побратимов Беларуси и России проходит в Пскове

Надо объединяться и идти вперед. Такую точку зрения выразил заместитель председателя Минcкого облисполкома Иван Маркевич во время 11-й встречи городов-побратимов Беларуси и России, которая 14-16 октября проходит в Пскове, сообщает БелТА.

Он обратил внимание на важность дальнейшего активного развития межрегионального сотрудничества между Беларусью и Россией и рассказал об имеющемся потенциале, в том числе в экономическом взаимодействии. Иван Маркевич проинформировал о ведущих предприятиях Минской области, в том числе о такой уникальной площадке международного сотрудничества, как Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".

По словам зампредседателя, белорусская сторона готова более активно работать с российскими партнерами по многим направлениям, в том числе по созданию совместных предприятий.

Формат встречи городов-побратимов включает проведение обсуждений по темам: экономическое сотрудничество, связи в области культуры и событийного туризма, современные формы организации международных контактов в сфере образования, взаимодействие по направлениям молодежной политики.

На встречу в Псков приехали представители около 60 городов Беларуси и России, которые обсуждают актуальные вопросы развития и перспектив двустороннего взаимодействия.

В адрес участников и гостей 11-й встречи городов-побратимов Беларуси и России приветствия направили Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин.