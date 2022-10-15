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Встреча городов-побратимов Беларуси и России проходит в Пскове
Надо объединяться и идти вперед. Такую точку зрения выразил заместитель председателя Минcкого облисполкома Иван Маркевич во время 11-й встречи городов-побратимов Беларуси и России, которая 14-16 октября проходит в Пскове, сообщает БелТА.
Он обратил внимание на важность дальнейшего активного развития межрегионального сотрудничества между Беларусью и Россией и рассказал об имеющемся потенциале, в том числе в экономическом взаимодействии. Иван Маркевич проинформировал о ведущих предприятиях Минской области, в том числе о такой уникальной площадке международного сотрудничества, как Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".
По словам зампредседателя, белорусская сторона готова более активно работать с российскими партнерами по многим направлениям, в том числе по созданию совместных предприятий.
Формат встречи городов-побратимов включает проведение обсуждений по темам: экономическое сотрудничество, связи в области культуры и событийного туризма, современные формы организации международных контактов в сфере образования, взаимодействие по направлениям молодежной политики.
На встречу в Псков приехали представители около 60 городов Беларуси и России, которые обсуждают актуальные вопросы развития и перспектив двустороннего взаимодействия.
В адрес участников и гостей 11-й встречи городов-побратимов Беларуси и России приветствия направили Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин.
Фото:pskov.ru
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