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Встреча министров обороны Беларуси и России состоялась в Минске

Вопросы двустороннего военного и технического сотрудничества обсудили сегодня министры обороны Беларуси и России. Глава военного ведомства нашей страны отметил, что эта встреча - очередное подтверждение прочных братских связей и стратегического партнерства между нами. Переходя к вопросу двустороннего сотрудничества, Виктор Хренин подчеркнул, что оно является образцом выстраивания равноправного и взаимовыгодного союза для всего постсоветского пространства. Министр обороны России Андрей Белоусов в свою очередь отметил, что Беларусь - верный союзник и надежный партнер.

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