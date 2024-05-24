Встреча министров обороны Беларуси и России состоялась в Минске

Вопросы двустороннего военного и технического сотрудничества обсудили сегодня министры обороны Беларуси и России. Глава военного ведомства нашей страны отметил, что эта встреча - очередное подтверждение прочных братских связей и стратегического партнерства между нами. Переходя к вопросу двустороннего сотрудничества, Виктор Хренин подчеркнул, что оно является образцом выстраивания равноправного и взаимовыгодного союза для всего постсоветского пространства. Министр обороны России Андрей Белоусов в свою очередь отметил, что Беларусь - верный союзник и надежный партнер.