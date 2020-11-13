Встреча молодежи с Председателем Совета Республики Натальей Кочановой

От подготовки ко Всебелорусскому народному собранию до помощи в борьбе с пандемией COVID-19. Эти темы сегодня обсуждали члены президиума Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси на встрече с Председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Сегодняшняя встреча - инициатива молодежи. А идей и предложений у парламентариев действительно много. Говорила молодежь и о региональных проектах, например, по профилактике вирусных инфекций. Особое внимание на встрече молодые парламентарии обратили на международное сотрудничество и развитие молодежной публичной дипломатии.