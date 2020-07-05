Встреча наследников Победы состоялась на Кургане Дружбы

Традиция, которой более полувека. Встреча наследников Победы состоялась сегодня на Кургане Дружбы. Это знаковое место на стыке трех государств - Беларуси, России и Латвии. В годы Великой Отечественной здесь развернулось мощное партизанское и подпольное движение. В память о совместной борьбе с врагом был насыпан курган. Землю для него привозили с братских могил, мест гибели тех, кто отдал свою жизнь за победу. Традиция собираться на Кургане Дружбы зародилась 61 год назад. И с тех пор в первое воскресенье июля здесь проходят торжественные мероприятия.



Сегодня делегации Беларуси и России обменялись цветами, после чего состоялась церемония возложения венков к памятнику героям-комсомольцам деревни Прошки и к памятнику разведчице Марии Пынто. По традиции на территории Беларуси горел партизанский костер. Участников встречи пригласили в Музей боевого содружества. Красивым моментом праздничной встречи стало исполнение "Катюши".



