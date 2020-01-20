Встреча Президента с главой Федерации профсоюзов Беларуси

Масштабное мероприятие пройдет в конце февраля. Об этом сегодня во Дворце Независимости говорили Президент Беларуси и председатель ФПБ Михаил Орда. Глава государства отметил роль организации в общественной и политической жизни страны. На большой профсоюзный съезд приедут 511 делегатов со всей республики. В повестке дня подведение итогов работы организации за прошедшие 5 лет, принятие программы федерации на будущую пятилетку и выборы руководящих органов.

Принимали участие представители Федерации профсоюзов и в главном политическом событии 2019. Александр Лукашенко поблагодарил ФПБ за активное участие в парламентской избирательной кампании. Почти десять тысяч человек от объединения работали в избиркомах. Отметим, что Федерация профсоюзов проводит и большую работу по защите работников. Так, за четыре года специалисты выявили более двухсот тысяч нарушений законодательства о труде. Более того, наниматели в подавляющем большинстве случаев решали проблему. По требованию объединения работникам выплатили около двадцати миллионов рублей. Как правило, это либо незаконно удержанные, либо невыплаченные средства.