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На неделе состоялась встреча Президента с руководством крупнейших СМИ
Как бороться с импортом мысли - это вопрос совсем другого уровня. Только-только белорусское общество и эксперты разложили по полочкам и обсудили яркую белорусскую инициативу - цифровой нейтралитет (если грубо - невмешательство в дела других государств и народов силами своих информационных и кибервозможностей), как пришло время говорить о новом, хорошо забытом старом, информационном суверенитете.
Расшифровку с примерами во вторник на совещании с ключевыми медиаигроками в Беларуси дал Глава государства. Уточнив: это не просто право на независимую от внешних сил редакционную политику, ее ответственные белорусские СМИ проводят и сегодня.
Смотреть надо глубже. Имелась в виду национальная инфраструктура медиа - от крупных холдингов вроде нашего до блогосферы и телеграм-каналов. Плюс информационная безопасность. А здесь, признаемся честно, не паханное поле работы. Информационное поле, конечно.
Правил и элементарной порядочности в информационном поле действительно почти не осталось. Особенно после бурного развития т. н. гражданской журналистики и т. н. новых медиа - от блога до комментария.
Ведь если раньше "ТАСС был уполномочен заявить" и все знали и источник, и автора, и могли безошибочно определить, откуда пришел информационный удар, то сегодня, как в жесткой драке без правил, сначала исподтишка унизят, оболгут, лишат воли к сопротивлению, анонимно и бесконтактно, и уж потом бьют - от экономики и политики до ковровых бомбардировок.
Как защищать свои национальные интересы, какой инфраструктуры нам не хватает и кто они - информационные универсальные солдаты нашего времени? Об этом спросим у Председателя Белтелерадиокомпании, продюсера, автора и ведущего многих рейтинговых телепроектов Ивана Эйсмонта (видео).
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