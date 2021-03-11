Встреча с активом Белыничского района и прием граждан

Сегодня же в Белыничах заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич провел прием граждан. Среди вопросов ремонт дорог, трудоустройство, улучшение жилищных условий. Их решение взято на контроль. По некоторым даны разъяснения на месте.