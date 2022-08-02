Встреча с Алексеем Талаем состоялась в оздоровительном лагере "На Росстанях"

Мы имеем эту возможность - довести до этих душ и сердец важные мысли о том, что сегодня, дорогой мой человек, все зависит только от тебя самого. И в школе, и в университете ты должен проявлять свои навыки и умения, добиваться, достигать все больших и больших высот и, как сегодня модно говорить, найти лучшую версию себя.

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель