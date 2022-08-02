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Встреча с Алексеем Талаем состоялась в оздоровительном лагере "На Росстанях"
Мотивация, вера в себя и достижение результата через трудности - темы, которые звучали на встрече с Алексеем Талаем в оздоровительном лагере "На Росстанях". Ребята из лучших спортшкол, победители республиканских и международных соревнований, кандидаты и мастера спорта задавали вопросы и делились своими достижениями с гостями. Мероприятие прошло в рамках акции "Шаг к успеху", благодаря которой юные белорусы продолжают знакомиться с известными земляками.
Мы имеем эту возможность - довести до этих душ и сердец важные мысли о том, что сегодня, дорогой мой человек, все зависит только от тебя самого. И в школе, и в университете ты должен проявлять свои навыки и умения, добиваться, достигать все больших и больших высот и, как сегодня модно говорить, найти лучшую версию себя.
Показываем своим примером, что можно быть в любом возрасте в хорошей форме, и благодаря вот этому ребята становятся такими же - похожими на нас.
Акция "Шаг к успеху" стартовала накануне и продлится до конца августа.
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