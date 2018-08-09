Встреча с делегацией Узбекистана прошла в Минском облисполкоме

В Беларуси продолжается визит региональных делегаций из разных областей Узбекистана. Сегодня прошла встреча в Минском облисполкоме. Руководство двух областей обсудило перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Торговля и обмен опытом в сферах сельского хозяйства и науки должны быть полезными как для белорусов, так и для узбекистанцев. Основные направления - совместное развитие перерабатывающих предприятий мяса и молока. Зарубежных партнеров также интересует обмен кадрами.