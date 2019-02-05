Встречаем китайский Новый год с героями телесериала "Все путем"

Этой ночью весь мир перевернул лунный календарь и вошел в китайский Новый год. Точку отсчета очередных 12 месяцев в Поднебесной задают ярко и шумно. Большие карнавалы кружатся до утра. Но что за праздник без компании любимых героев новогоднего кино? Все мы знаем знаменитую формулу из фильма, что любой человек на Земле находится от нас на расстоянии 6 рукопожатий. Наши корреспонденты подготовили бонусный праздничный выпуск большого проекта "Все путем" и доказали - народы Беларуси и Китая намного ближе друг другу. Китайский новый год в компании знакомых героев прямо сейчас.

У традиционного белорусского Нового года есть множество киногероев - фильмы "Один дома" или "Ирония судьбы", кому что больше нравится. Вот мы решили, что пора найти таких же праздничных персонажей и для китайского Нового года. Тем более что таких много - в эфире телеканала "Беларусь 1" мы рассказывали множество историй о людях, в чьей жизни Беларусь и Китай соединились воедино. Продолжение большой телеистории.





Из телесериала в реалити-шоу - телесериал Агентства теленовостей "Все путем" получил продолжение в реальной жизни. Праздник весны встречаем с его героями - Джань Хуншанем и Ван Сюэдженем.





А тем временем следуем по шелковой нити дружбы за тысячи километров - в город Далянь.

Еще один герой проекта "Все путем" за несколько месяцев работы с командой АТН в Китае стал специалистом-трансформером - из оператора становился переводчиком, а потом обратно. Открыл для себя и открылся сам дружелюбной Беларуси. И, конечно же, обновил словарный запас.





Привык оставаться за кадром, однако в первый день Нового года уже осуществил мечту - сольно выходит в эфир и исследует для белорусского зрителя китайские новогодние ярмарки.

Вот эти китайские сладости - сахарные ягоды и фрукты, боярышник, клубника. Очень похоже на чурчхелу.

Еще один узелок на шелковом пути - посольство Беларуси в Китае. В праздник весны здесь спродюсировали большой видеофлешмоб поздравлений от белорусов китайским друзьям. Иероглифы замиксовали даже в белорусском этностиле.

И такими нитями дружбы и традиций народы обеих стран ткут на шелковом поясе свой неповторимый узор, объединяясь в сообщество единой судьбы.