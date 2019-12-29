Встречаем Новый год - 2020 на Макаенка, 9

Агентство теленовостей подготовило подарок для своих зрителей. В новогоднюю ночь приглашаем всех на первую кнопку. Вы увидите привычный огонек, но в формате вечернего шоу "Макаенка, 9". Это та программа, которая в течение последнего года собирала по субботам у экранов целые семьи. Вечером 31 декабря в шоу станет намного больше музыки и гостей.



На одной сцене - артисты из Украины, России и Беларуси. Вы услышите те песни, которые вызывают самые глубокие эмоции, а некоторые треки, к тому же, прозвучат в неожиданном исполнении. Этим хитам можно подпевать всем вместе. Приглашаем встретить Новый год на "Макаенка, 9"!



