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Встречать Рождество принято только со светлыми мыслями и с открытой душой
Рождественский Сочельник - это особое время. Верующие отправляются в храмы, это же и повод провести время в семейном кругу. У Рождества много традиций: это и определенное количество блюд на праздничном столе, и украшение дома елью. Но главное - встречать праздник нужно только со светлыми мыслями. Марина Романовская продолжит.
Вечер накануне Рождества
В этой семье по-особенному трепетно ждут прихода Рождества. Ведь это время исполнения желаний. Юные хозяйки помогают на кухне. Нужно успеть приготовить двенадцать блюд - в честь всех апостолов. К праздничному ужину обязательно кутья. В доме Петуховых ее готовят из риса и добавляют изюм.
Время добрых дел
С появлением на небе первой звезды все вместе собираются за столом. О традициях Рождества здесь знают даже самые маленькие. К празднику дети всегда наряжают елку, под которой подарок для каждого.
Заботой Ирина и Алексей Петуховы окружают восьмерых детей, пятеро из которых приемные. Любви хватает на всех. Первым приемным малышом стал Владик - сейчас ему шесть лет. Любит подвижные игры и никому ни в будни, ни в праздники, не позволяет скучать.
Традиции Рождества
Каждая комната украшена игрушками, которые дети делали своими руками. А на окнах - композиции из снежинок. Вырезать узоры младших учат старшие. И независимо от возраста здесь все верят в рождественские чудеса.
Встречать Рождество принято только со светлыми мыслями и открытой душой. Это время для добрых дел и помощи близким. С Рождества начинаются Святки. Они связаны с особыми обрядами и традициями колядования вплоть до Крещения.
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