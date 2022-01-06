Встречать Рождество принято только со светлыми мыслями и с открытой душой

Рождественский Сочельник - это особое время. Верующие отправляются в храмы, это же и повод провести время в семейном кругу. У Рождества много традиций: это и определенное количество блюд на праздничном столе, и украшение дома елью. Но главное - встречать праздник нужно только со светлыми мыслями. Марина Романовская продолжит.





Вечер накануне Рождества

В этой семье по-особенному трепетно ждут прихода Рождества. Ведь это время исполнения желаний. Юные хозяйки помогают на кухне. Нужно успеть приготовить двенадцать блюд - в честь всех апостолов. К праздничному ужину обязательно кутья. В доме Петуховых ее готовят из риса и добавляют изюм.

Время добрых дел

С появлением на небе первой звезды все вместе собираются за столом. О традициях Рождества здесь знают даже самые маленькие. К празднику дети всегда наряжают елку, под которой подарок для каждого.

Заботой Ирина и Алексей Петуховы окружают восьмерых детей, пятеро из которых приемные. Любви хватает на всех. Первым приемным малышом стал Владик - сейчас ему шесть лет. Любит подвижные игры и никому ни в будни, ни в праздники, не позволяет скучать.

Традиции Рождества

Каждая комната украшена игрушками, которые дети делали своими руками. А на окнах - композиции из снежинок. Вырезать узоры младших учат старшие. И независимо от возраста здесь все верят в рождественские чудеса.