Встречайте Новый год на Макаенка, 9

Сегодня сразу после "Панорамы" вечернее шоу в музыкальном формате. На огонек к ведущим - Евгению Перлину и Андрею Макаенку - заглянут известные белорусы. Вместе с футболистами, моделями, ведущими рейтинговых программ и артистами обсудят итоги уходящего года. В плей-листе более 3 десятков треков от белорусских и зарубежных артистов. Специально для съемок в нашу страну прилетели "Вопли Видоплясова", АLEKSEEV, "Моя Мишель" и Джо Линн Тернер. Кстати, специально для вас в шоу сделают караоке.