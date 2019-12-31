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Встречайте Новый год на Макаенка, 9
Сегодня сразу после "Панорамы" вечернее шоу в музыкальном формате. На огонек к ведущим - Евгению Перлину и Андрею Макаенку - заглянут известные белорусы. Вместе с футболистами, моделями, ведущими рейтинговых программ и артистами обсудят итоги уходящего года. В плей-листе более 3 десятков треков от белорусских и зарубежных артистов. Специально для съемок в нашу страну прилетели "Вопли Видоплясова", АLEKSEEV, "Моя Мишель" и Джо Линн Тернер. Кстати, специально для вас в шоу сделают караоке.
На разогрев покажем эмоциональное закулисье-шоу. Смотрите репортаж в
. А сразу после итоговых новостей оставайтесь на первой кнопке.
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