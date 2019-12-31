ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Встречайте Новый год на Макаенка, 9

Празднично встретят Новый годна "Макаенка, 9".

Сегодня сразу после "Панорамы" вечернее шоу в музыкальном формате. На огонек к ведущим - Евгению Перлину и Андрею Макаенку - заглянут известные белорусы. Вместе с футболистами, моделями, ведущими рейтинговых программ и артистами обсудят итоги уходящего года. В плей-листе более 3 десятков треков от белорусских и зарубежных артистов. Специально для съемок в нашу страну прилетели "Вопли Видоплясова", АLEKSEEV, "Моя Мишель" и Джо Линн Тернер. Кстати, специально для вас в шоу сделают караоке.

На разогрев покажем эмоциональное закулисье-шоу. Смотрите репортаж в

"Панораме"

. А сразу после итоговых новостей оставайтесь на первой кнопке.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все