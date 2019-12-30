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Встречайте Новый год на Макаенка, 9
В новогоднюю ночь на "Беларусь 1" заглянут Олег Скрипка и группа "Вопли Видоплясова", Тима Белорусских, Дмитрий Колдун, Naviband, "Белорусские песняры", ALEKSEEV, Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Джо Линн Тернер, группы "Моя Мишель", "Без билета" и "Леприконсы", Александр Солодуха, Алена Ланская, Руслан Алехно, Инна Афанасьева, Виталий Воронко и многие другие исполнители подарят зрителям свои лучшие и новые песни.
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