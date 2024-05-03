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Встречают праздник так, как положено встречать победителям! В преддверии 9 Мая навестили ветерана Ивана Лихошерста
Представители Белорусского Красного Креста и Министерства труда и соцзащиты в преддверии праздника навестили Ивана Лихошерста. С первых дней войны Иван Константинович был назначен командиром взвода на 2-м Украинском фронте. Во время сражений был ранен в ногу. Победу встретил на родине. В знак уважения волонтеры вручили ветерану многофункциональный тонометр и сладкие угощения.
Мы приходим на дом к ветеранам, чтобы побеседовать с ними, узнать их уникальные истории, узнать то, что они знают, помнят и готовы поделиться этими историями с молодым поколением. Эту акцию проводим не первый день, видим очень позитивные отклики. Это приятно. А еще более приятно увидеть, что ветераны бодры, что они встречают праздник так, как положено встречать победителям.
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