Встречают праздник так, как положено встречать победителям! В преддверии 9 Мая навестили ветерана Ивана Лихошерста

Мы приходим на дом к ветеранам, чтобы побеседовать с ними, узнать их уникальные истории, узнать то, что они знают, помнят и готовы поделиться этими историями с молодым поколением. Эту акцию проводим не первый день, видим очень позитивные отклики. Это приятно. А еще более приятно увидеть, что ветераны бодры, что они встречают праздник так, как положено встречать победителям.

Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского Красного Креста