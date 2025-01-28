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Встречи с ветеранами и возложение цветов - в Минске дали старт акции "Звездный поход"

28 января прошла торжественная церемония открытия "Звездного похода" Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка.

Это событие является знаковым для студентов, как минимум, только потому, что это 60-й поход, приуроченный к 80-летию Великой Победы. Ценности сохранения исторической памяти и правды, посещение мемориальных комплексов для ребят станут хорошим подарком для лучших студентов и бойцов студенческих педагогических отрядов. "В ходе "Звездного похода" мы будем встречаться с ветеранами труда и войны, возлагать цветы к братским могилам с целью почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Также мы будем проводить в учреждениях образования круглые столы, диалоговые площадки, уроки мужества, спортивные мероприятия, тренинги и концертные программы по физической направленности", - рассказала участница похода.

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Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"2025 год проходит под эгидой 80-летия Великой Победы. Сегодня видно, как молодежь помнит и чтит память советского народа, потому что это была героическая, но и трагическая страница в истории Родины. В походе примут участие более 250 студентов, преподавателей. Они пройдут по местам боевой славы. Отмечу, что в 2025 году у нас продолжится проект "Маршрутами памяти. Маршрутами единства". Более чем 860 таких маршрутов создала молодежь - школьники, студенты, учащиеся колледжей".

Огромное количество точек на карте посещали "Звездные походы" в течение 60 лет. Помимо белорусских студентов к нему сейчас присоединяются и иностранные студенты из педагогических вузов Москвы, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана. Здесь собрали большое количество ребят, и каждый из них понимает ценность и важность этого события.

Для школьников они подготовили мастер-классы, ведь все самое лучшее должно доставаться нашим детям от поколения, которое сегодня выбирает время и Беларусь.

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