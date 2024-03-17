Встречи и события в президентском графике - все, что осталось за кадром, смотрите в новой рубрике "Время Первого"

Меньше протокола - больше жизни! Смотрите сегодня в "Главном эфире" нашу новую рубрику "Время Первого"! Это другой взгляд на все темы недели. Важные встречи и события в президентском графике, что осталось за кадром новостей? Вас ждет другой взгляд на все темы недели! Эксклюзивные комментарии и новые кадры! Не пропустите - сегодня в 9 вечера!