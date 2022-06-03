Встречи с военнослужащими и тематические экскурсии запланированы в детских оздоровительных лагерях

В Год исторической памяти особое внимание военно-патриотическому воспитанию не только в школах. Памятные флешмобы, встречи с военнослужащими и тематические экскурсии запланированы в этом сезоне в детских оздоровительных лагерях. Сезон уже начался.



Каникулы ребята проводят в дневном формате на базе учреждений образования, также работают круглосуточные и стационарные объекты. В их числе лингвистические и спортивные лагеря, палаточные городки и школы юных блогеров.



Только в Минской области более тысячи лагерей. Всего оздоровить в регионе планируют порядка 63 тысяч детей.