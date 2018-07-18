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Встречу с гражданами в Гомеле провел помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко
В Беларуси продолжается практика выездных приемов граждан Администрацией Президента.
Сегодня встречу в Гомеле провел помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. На прием записались почти полтора десятка человек. Перепланировка, проблемы с бизнес-партнерами, земельные споры и обоснованность начисленных пенсий - эти и другие вопросы сегодня волнуют гомельчан. Проблемы многих звучали на приемах не впервые.
При этом по просьбе граждан многие решенные ранее вопросы Юрий Шулейко взял на повторное изучение и контроль.
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