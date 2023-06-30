Встроенный в многоэтажку детский сад с современным оборудованием открыли на Брестчине

Осознанно мы шли на то, чтобы построить детсад именно в этом микрорайоне, так как он очень активно расстраивается. Здесь становится больше и больше домов, заселяется много молодых семей с детками. Соответственно, мы достигаем той задачи, которая строит - это шаговая доступность дошкольного образования.

Вадим Кравчук, зампредседателя Брестского облисполкома