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Встроенный в многоэтажку детский сад с современным оборудованием открыли на Брестчине
Маленькие жители Брестчины получили подарки ко Дню Независимости. В Ивановском районе открылся детский сад, встроенный в многоэтажный дом. Он рассчитан на 75 ребят. Каждая группа имеет отдельную комнату с зоной для отдыха и игр, имеются полы с подогревом и конвекторы для сушки белья в шкафчиках. Оснащенная прачечная и пищеблок, совмещенный зал спортивно-музыкальный с цифровым фортепиано, мультимедийной установкой и стереокомплектом.
Детский сад в микрорайоне Восточный нужен был уже давно, как только начался строиться этот микрорайон. А теперь это очень близко и очень удобно. Тем более он такой красивый, яркий.
Осознанно мы шли на то, чтобы построить детсад именно в этом микрорайоне, так как он очень активно расстраивается. Здесь становится больше и больше домов, заселяется много молодых семей с детками. Соответственно, мы достигаем той задачи, которая строит - это шаговая доступность дошкольного образования.
Это уже четвертый встроенный детский сад в Брестской области. Стоимость проекта - 8 млн рублей. Откроется в этом году в Бресте и детсад на 350 мест.
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