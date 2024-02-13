Встряхнуть вузы, исключить формализм и повысить качество - сложный разговор об образовании состоялся у Президента

Повышение качества высшего образования, кадры для вузов, учебники и целый пласт вопросов от поступления до распределения. Обсудить образовательную повестку глава государства пригласил сегодня представителей Республиканского совета ректоров. Высшая школа в Беларуси опирается на советские достижения, когда полученные знания котировались во всем мире. И мы эти традиции сохранили, приумножили. Обучаем своих ребят и иностранцев, которые с удовольствием едут к нам учиться. Тем не менее в этой сфере не без проблем. Есть разрыв между спросом и предложением на рынке труда, работа выпускников не по профилю, уклонение от отработки. А еще не всегда молодые люди охотно идут в науку и преподавание, а порой и грезят об образовании за границей. Александр Лукашенко поручил создать рабочую группу для проверки системы образования по аналогии с тем, как это было недавно с системой здравоохранения. К качеству и содержанию программ обучения - самое пристальное внимание. Высшую школу нужно серьезно встряхнуть. Главное поручение Президента - до сентября решить все выявленные в высшем образовании проблемы. Нельзя расслабляться и недооценивать вызовы сегодняшнего времени. Образование, по мнению Александра Лукашенко, никогда не было и не может быть вне политики. Катерина Круталевич следила за непростым разговором.

Совещание с представителями Республиканского совета ректоров

До начала совещания ректоры общались и внимательно рассматривали экспонаты Зала торжественных церемоний Дворца Независимости. Надо сказать, что они меняются в зависимости от событий. Наши новые тесные связи с Африкой, вот картины об этом напоминающие. Оценку ректоры дают и художественную и преподавательскую (в прошлом году в Беларуси обучались более 1500 студентов из 30 стран Африканского континента. Эквадор должен быть в этом списке.

У нас очень высокий уровень образования, культуры и этноса довольно высокий. Так сложилось, что на пересечении всех европейских и других путей белорусская национальность сложилась очень красиво. За последние 30 лет это заметно, я так считаю. Виктор Цыбовский, ректор Института предпринимательской деятельности

Больше 50 руководителей вузов со всей страны с учеными степенями, профильный министр, зампремьера, который курирует эти вопросы, правительственный состав. Здесь же глава госконтроля. Сразу было понятно, что разговор будет критический. Президент так и скажет: не нужна положительная отчетность. Нужно разбираться с проблемами. А они в системе образования (да, она организована), но все-таки остаются.

Если брать на отрезке времени, конечно, белорусское образование сильно прогрессировало. С 90-х количество только вузов выросло с 33 до 50. И они доступны. В Беларуси нужно просто хорошо учиться в школе и хотеть поступить, никаких других механизмов нет. Чего не скажешь обо всех странах бывшего Союза. Появились университеты в регионах - Пинск, Барановичи. Тоже большой и недешевый шаг в сторону доступности образования. Сейчас время подводить промежуточные итоги: как это работает, насколько вузы загружены, как укомплектованы, кто и по какой программе там преподает?





"Сегодня перед нами стоит задача встряхнуть вузы: образование, науку в вузах - все, чем занимаются вузы", - заявил белорусский лидер.



Он поручил, чтобы к 1 сентября ректоры вузов вместе со своими коллективами приняли необходимые решения. Ориентир - обеспечение качественного образования, в том числе в сравнении с зарубежным. "Ваши выпускники должны четко осознавать и понимать, что наше вузовское образование в Беларуси лучшее. Многие сбежавшие туда (за рубеж. - Прим. ред.) за образованием быстро начинают понимать разницу. Многие возвращаются, но не все. Этого шатания быть не должно. А это - программы, это преподавание, преподаватели и качественный результат.

"Самое важное - мы сохранили преемственность и качество классического образования. Был риск кинуться в реформы и эксперименты. Нас очень активно пытались втянуть в них деятели различных зарубежных фондов. Это делалось не случайно. И, давайте откровенно говорить, кое-где мы туда вступили. Будем честными: советская высшая школа дала миру гениальные открытия, прославленные на весь мир имена. Тогда полученные в наших вузах знания были на вес золота. И сейчас в Беларусь едут учиться, потому что мы сохранили лучшие советские традиции", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко заметил, что для такой компактной страны, как Беларусь, 30 тыс. студентов из более чем 100 стран мира - это хороший показатель. "Экспорт образовательных услуг за 2023 год составил более 90 млн. долларов. Тоже неплохо", - сказал глава государства.

БГУ, "педагогические", "медицинские" университеты, не только минские университеты, всегда были популярны у тех, кто едет за знаниями. Сейчас у иностранцев на первые места начинают выходить белорусские вузы технические. Даже по тем специализациям, которые, казалось бы, у них "дома" развиты не хуже.

Лет 20 тому назад университет начал открываться и работать по экспорту образовательных услуг, по привлечению иностранных граждан на обучение. И сейчас мы работаем с несколькими регионами, как правило, это наши партнеры и студенты из Российской Федерации, из Китая. Современные технологии, например, радиотехнических систем, сверхвысокочастотной техники, но это и информационные технологии, цифровая обработка сигнала, искусственный интеллект. Эти направления интересны такой даже такой высокотехнологичной стране как Китай. Вадим Богуш, доктор физико-математических наук, ректор БГУИР

380 баллов нужно было набрать из 400 возможных, чтобы в 2023 году поступить в БГУИР на "информатику". То есть, уровень "школа держит" и со студентов потом "требуют". Президент скажет: со вступительными правилами разобрались. Теперь нужно дошлифовывать подходы: в программах, учебниках, методиках преподавания.

"Сделано для сферы высшего образования много. Созданы условия. Научные школы, интеллектуальный потенциал сегодня бережем как зеницу ока. Поэтому мы все: абитуриенты, студенты, их родители, наши предприятия и организации, да и я в том числе вправе ожидать отдачи, - подчеркнул белорусский лидер.

Президент также напомнил, что девиз Года качества - превзойти себя: "Чтобы нормально конкурировать на всех рынках и выжить. То есть поднимаем планку требований к себе и честно признаем, где недоработали".

"Вопросы жизнь ставит нам с вами принципиальные и острые. Вы люди умные, ученые со степенями, понимаете и меру своей ответственности, и суть исторического момента. Знаете, как важно не упустить его в эпоху смены поколений", - сказал Президент.

Президент ведь не только Президент "в этой теме". Он же еще и "родитель". Мы все знаем, что такое сидеть за уроками со школьниками, контролировать старшеклассников, а потом уже и "интересоваться сессиями". И тут никто не исключение.

"Учебники - катастрофа! Я из года в год говорю? Учебники приведите в порядок. Напишите нормальным языком. Советские учебники давали четкие структурированные ответы на все вопросы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Комплексно Президент обозначит 5 ключевых проблем. Нежелание молодежи идти в науку и преподавание - сегодня это не всегда "модно", как и иногда учиться в Беларуси. Ситуация не повальная, но Президент так и спросит руководителей ведущих вузов: что вы делаете, чтобы быть приоритетом для белорусских вундеркиндов?

"Упаси вас господь готовить то, что нам не нужно в стране", - предупредил Александр Лукашенко.

"Мы как будто забыли, как в 90-е начали готовить толпы юристов, экономистов, которые, получив диплом, пошли работать таксистами и разносчиками пиццы. Да и сейчас после окончания вуза многие выпускники работают не по профилю", - заметил Президент, добавив, что неоднократно обращал внимание на эту тему.

"Подготовка непрофильных специалистов, низкая закрепляемость на первом рабочем месте, уход из профессии - это непозволительная роскошь для нашего государства. Что, нам деньги некуда тратить? А если учесть, сколько государство платит, то что это, если не экономическое преступление", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Президент потребовал от ответственных лиц объяснить факты уклонения от отработки, а еще хуже - "договорняки" между нанимателями и вузами. "Причем на бумаге не подкопаешься. Где ваш контроль? Получается: выпустили и забыли. Так дело не пойдет, - заявил глава государства. - И напомню: вы не коммерсанты - вы ректоры вузов и мыслить обязаны по-государственному".



Александр Лукашенко ориентировал на то, чтобы в первую очередь готовить кадры под потребность отечественного реального сектора.

Еще одна проблема: недостаточная работа в вузах по формированию мировоззрения молодых людей. Это вроде бы не основной процесс, но не бывает ведь образования вне политики. Если профессор не хочет об этом говорить, а студенты задают такие вопросы авторитетным для них людям. Или еще хуже: ему, например, не нравится жить в стране, или в целом, он не поддерживает выбранный Беларусью курс: в общем, "он не здесь", как тогда педагог может смотивировать будущего специалиста.

"Вы первые отвечаете за национальную безопасность и несете ответственность за сохранение суверенитета страны. Если среди вас до сих пор работают люди, которые не разделяют наши подходы и нашу политику, государственную идеологию, если вы трудоустраиваете вчерашних шатателей "режима", то какие выводы я должен делать о вас? Вопрос для размышления и принятия решений".



"Это ваших студентов, одурманенных западными ценностями, мы видели на площадях в 2020-м. И многие "смыслы", которые их вывели на улицу, были заложены, к сожалению, в ваших аудиториях", - добавил лава государства.

Касаясь проблемы старения профессорско-преподавательского состава, Александр Лукашенко подчеркнул, что дело не столько в возрасте. "Мы всегда бережно относимся к наработанному годами опыту и мудрости. Дай Бог многим сил и здоровья как можно дольше делиться своими знаниями с молодежью, если эти знания есть и они совершенствуются у наших мудрых и в возрасте преподавателей. Не желтые конспекты трясущимися руками держать на трибуне, а нормальные чтобы были преподаватели, - сказал Президент. - Беспокоит другое. Хотелось бы видеть достойную смену. Особенно по тем специальностям, в которых остро нуждается наша страна сегодня и есть перспектива в будущем".

"Запомните, пока вы не положите мне новую методику преподавания, новые программы, новые учебники и преподавателей, желающих работать, - о зарплате забудьте разговор, - предупредил глава государства. - Мы найдем деньги, чтобы заплатить, но дайте качественный результат. Спокойной жизни с сегодняшнего дня у вас не будет. Начинайте вертеться, крутиться. Вы знаете самые современные образцы и уровни образования. Сделайте у себя лучше. Вот и Год качества".

И главное - сам материал. Насколько он адаптирован и применим. Насколько вчерашние студенты завтра могут прийти в свой первый рабочий коллектив и чувствовать себя" по знаниям и навыкам" уверенно?

"Учебные программы. Современно ли вы их обновляете? Внедряете ли новейшие технологии в обучение? - спросил Президент. - У меня есть данные: чуть ли не половина студентов сегодня недовольны качеством образования. Мы опросили и старшекурсников, и первокурсников. Вы чем там занимаетесь? Докладывают, вы не успеваете за технологиями, молодые специалисты доучиваются на производстве. А ведь мы требуем у заказчика гарантировать первое рабочее место. Кому нужны такие специалисты?" - обозначил проблемные моменты глава государства.



"Но с другой стороны, если специалисты не отвечают запросам заказчиков, то где их, заказчиков, участие в процессе обучения? - продолжил Президент. - Почему они не приходят в вузы или не везут своих будущих специалистов к себе на конвейер? Почему производственники сами не идут в аудитории? Вопросы всем: ректорам, отраслевым министрам и прежде всего правительству".

Стремление выпускников получить высшее образование за границей. Такая тенденция, по словам Александра Лукашенко, есть, но она не катастрофическая.



Глава государства спросил присутствующих, является ли это некой модой или объективным выбором. "Это будущая элита государства. Нашего государства. Как вы за них боретесь? Конкретный вопрос, на который я хотел бы услышать конкретный ответ. Конечно, они могут вернуться, но с совершенно перевернутым сознанием", - сказал Александр Лукашенко.



"И почему БГУ, БНТУ, медицинские университеты или БГУИР не являются для наших вундеркиндов приоритетом для поступления?" - задал вопрос глава государства, отметив, что социологические опросы свидетельствуют о наличии такой проблемы.



Отдельно Президент поинтересовался, как выстроена работа вузов со школами, как они презентуют себя выпускникам, как взаимодействуют с предприятиями, которые должны быть заказчиками кадров.



"Как объясняете дефицит кадров по востребованным специальностям? - продолжил Александр Лукашенко. - По моей информации, целевая подготовка не решает проблему. И для чего мы создали столько профильных классов, если менее 30 % выпускников этих классов поступает по профилю?"

Отвечает профильный министр. На этой должности Андрей Иванец два года, на его бытность пришлись изменения во вступительной кампании. Не самые простые - помнят все белорусские родители. Тогда тоже Президент вмешивался в процесс. Сейчас разговор идет заранее - во многих образовательных процессах нужны корректировки. Если начинать со школы, лучше всего себя показывают профильные педагогические классы.





Только в наш ведущий педагогический вуз в эту вступительную кампанию на дневную бюджетную форму получения образования половину приняли из числа медалистов и успешных выпускников педагогических классов. Эту работу, конечно, надо продолжать и по другим профилям: это аграрный профиль, спортивно-педагогический. В этом году создали инженерные классы. Отдельно хотел бы отметить то, что без внимания не остаются и те ребята, которые учатся в базовых классах. Вы всегда говорили о том, что трудовое воспитание является основой. Только в этом году проходят трудовое обучение 30 тыс. школьников по рабочим профессиям, 90 % из которых получают соответствующий документ и соответствующую рабочую профессию. Всего около 100 рабочих таких профессий мы предлагаем. Что беспокоит? Ежегодно около 8 тыс. студентов мы отчисляем из наших вузов, половина из них за неуспеваемость. Мы это приветствуем - жесткий способ за качество образования. Но половина по собственному желанию. И это говорит о том, что с профориентацией мы существенным образом не дорабатываем. И это не реализованный потенциал для экономики нашей страны. По отдельным специальностям, возможно, имеет смысл рассмотреть увеличение сроков отработки молодых специалистов, в том числе и целевикам. Андрей Иванец, министр образования Беларуси

При этом из колледжей и учреждений, которые занимаются профобразованием, выпуск специалистов втрое меньше, чем нужно экономике страны - тоже Министерство образования. Что с этим делать и как правительство - курирующий заместитель премьер-министра - смотрит на ситуации, Президент спросит здесь же.

Создана соответствующая мониторинговая группа по линии Министерства образования, которая занимается не только дошкольным и школьным воспитанием, средним-специальным в колледжах, но и вузовским образованием. Минимум 5 лет, а может быть и больше. Ректор должен смотреть, как адаптировался его специалист, должна быть установлена соответствующая обратная связь между тем практическим воплощением в жизнь тех знаний, которые реализуют их выпускники и соответствующая корректировка программ, о которых вы тоже сегодня справедливо сделали замечание, что необходимо учить тому, что необходимо на производстве. Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь

Экономика вузов - отдельный предмет для выяснения "как обстоят дела". Экспорт услуг, проще говоря, когда иностранные студенты платят за обучение, пополняет кошелек вуза, позволяя оплачивать свои расходы. На зарплату, по стране это 17 тыс. преподавателей, технику, коммунальные услуги, это без учета дотации - из бюджета. Бесплатное образование в Беларуси - это ведь только понятие. За него платит государство. Президент спросит конкретно: сколько вузов в таком случае рентабельны? Этот же вопрос касается и переподготовки или доучивания уже готовых специалистов.

Отдельно доложат Президенту по состоянию научно-академической среды. Преподаватели ведь тоже должны учиться. Высшая аттестационная комиссия, тот, кто занимается основными вопросами по защите диссертации - по сути, они отвечают за новое в любой науке - видят проблемы разве что в возрасте тех, кто хочет защититься.

Важнее, обратит внимание Президент, чтобы в этой сфере не было спекуляции, или диссертации ради диссертации.

Александр Лукашенко подчеркнул недопустимость снижения планки требований к соискателям на получение той или иной ученой степени. "Лишь бы кандидаты, лишь бы доктора - они нам не нужны, - сказал он. - Вы должны жестоко стоять на страже нормативно-правовой базы, которая формирует требования к этим соискателям. Никакого здесь послабления быть не должно. Нам не нужны диссертации ради диссертаций. Жесточайший спрос здесь должен быть. - Ах, у нас меньше кандидатов будет! Ну пускай будет меньше, но это будут настоящие ученые. Точно так, как и доктора наук. Доктор наук - это светило".

Вообще патриотизм - это показатель, который не может быть недооценен. Не просто воспитывать патриота. Если приводить эту мысль в практику: идеология, пожалуй, одна из самых сложных наук. И здесь важна коммуникация со студентами на их языке и их информационными каналами.

Но это не должно быть и формализмом. Особенно в больших формах

У Президента много вопросов к вузам, Министерству образования, правительству, Администрации Президента, молодежной организации: "Прекратить этот формализм. Никому ничего для галочки не нужно", сказал он.

Зачастую ответственные за сферу высшего образования увлекаются статистикой и самоотчетами, критично заметил глава государства.

Все вместе это складывается в общую картину. Если это бюджетная форма, то не специалист "отучился", а " государство отучило его за деньги"? И что дальше? Каждая страна стремится сохранить свой интеллектуальный потенциал.

Президент привел пример и из последней командировки. Здесь уже и про то, как нашим соседям иногда критично необходимо поднимать уровень образованности населения. Узбекистан, как пример, а за этим ведь следует все - и реальный сектор экономики, и кто будет работать на производствах, ставить их, не говоря уже о чем-то высокотехнологичном.

Президент пояснил, почему он так жестко ставит этот и другие вопросы. "У нас идет смена поколений. Все, сидящие здесь, рано или поздно уйдут. А кто придет за нами? Не будем ли мы себя корить, что что-то не сделали", - сказал Александр Лукашенко.

Еще одно задание - причем необязательно это делать ректорам - в стране много талантливых педагогов - все-таки поработать над учебниками. Чтобы было понятно, интересно, не заумно. Категория может быть жесткая, и не так просто написать учебник, но пробовать после этого совета очевидно будут. Анализируя вышесказанное итог:

"Мое требование после сегодняшней нашей встречи: все проблемы озвучены, надо их перелопатить, посмотреть. Эта проблема есть - ее надо решать, эта не так прозвучала - в сторону или ставим 25-й проблемой. Все это по ранжиру выстроить и решить. До сентября это должно быть решено", потребовал Президент.

"Науке надо уделить первостепенное внимание. Нужно спланировать мою работу в вузах, Академии наук, научных учреждениях, - сказал глава государства. - Наука - вот, что нам надо. Это основное звено, за которое, ухватившись, мы можем вытащить всю цепь. И образование. Никакого не может быть качества без науки и образования", - уверен белорусский лидер.

По его словам, в этих целях, в том числе необходимо переориентировать финансирование и денежные потоки, где необходимо. "Но только под конкретный результат. И жесточайший спрос за исполнение", - предупредил глава государства.

"Интернет (вызовы, которые он порождает. - Прим. ред.) - это еще семечки или цветочки. Искусственный интеллект - как мы будем завтра бороться против этого?" - поставил вопрос белорусский лидер. - Живое слово. К людям надо идти. У нас управляемая страна, мы можем достучаться до каждого. Поэтому надо окунуть молодежь в живую работу. Живое слово - взял, повел, и они будут тогда верить тебе. Мы от этого (современных технологий и интернета в том числе. - Прим. ред.) избавиться не можем. Тем более интернет и большое положительное имеет значение. Это огромное подспорье и помощь. Но надо уметь работать прежде всего с молодежью - теми, кто пороха не нюхал. И мы от этого никуда не денемся", - резюмировал Президент.