Вступил в силу приговор участникам экстремистского формирования "Рабочы рух"

Приговор в отношении участников экстремистского формирования "Рабочы рух" вступил в законную силу, пишет БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда с участием прокурора рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении участников экстремистского формирования "Рабочы рух" Анны Аблаб, Александра Гашникова, Сергея Дзюбы, Игоря Минца, Валентина Тереневича, Сергея Шаметько, Владимира Журавко, Сергея Шелеста, Андрея Погерило, Александра Капшуля по апелляционным жалобам обвиняемых и некоторых защитников.

Эти фигуранты Гомельским областным судом с учетом представленных стороной гособвинения доказательств признаны виновными в измене государству и участии в экстремистском формировании. Кроме того, Журавко, Шелест, Погерило осуждены за клевету, Капшуль - за незаконные действия в отношении боеприпасов.

За эти преступления обвиняемых с учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности приговорили к срокам от 11 до 15 лет лишения свободы. Также им назначено дополнительное наказание в виде штрафа от 100 до 500 БВ (1 БВ - Br37).

Сторона защиты утверждала, что приговор суда первой инстанции незаконный и необоснованный, а наказание чрезмерно сурово. Прокурор настаивал на доказанности вины и справедливости назначенных обвиняемым наказаний. Суд апелляционной инстанции оставил приговор суда без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

"Рабочы рух" - финансируемое из-за рубежа экстремистское формирование, фокус интересов которого в первую очередь направлен на вовлечение в радикальную политизированную деятельность работников государственных промышленных предприятий страны для получения служебной информации об их хозяйственной деятельности, остановки производственного процесса и усиления санкционного давления на Беларусь.