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Вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Беларусью и Китаем
Сегодняшний день станет еще одной важной датой, которая сближает Беларусь и Китай. Вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между странами. Белорусы смогут находиться в КНР без визы до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году. Это же правило действует и для китайцев. И возможностью безвизового въезда уже сегодня воспользовались первые туристы из Поднебесной. Сегодня их встретили в Национальном аэропорту Минск. В подарок самому первому путешественнику - цветы и сертификат одного из отелей, по которому можно остановиться в нем в течение года. К слову, когда начал действовать пятидневный безвизовый режим, одной из первых туристок также была гостья из КНР.
Безвизовый режим касается частных и туристических поездок, а также бизнес-командировок. Однако виза потребуется, если планируется учебная или профессиональная деятельность.
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